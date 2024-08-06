"Не в интересах ни одной стороны": Госдеп США предостерег Иран от эскалации

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предостерег Иран от эскалации. Там отмечается, что она не в интересах ни одной стороны.

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Об этом говорится на странице ведомства. Там ссылаются на слова спикера Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Соединенные Штаты пытаются донести до Ирана по дипломатическим каналам оговорку о том, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон", – говорится в сообщении.

По словам Миллера, госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал в понедельник с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Тани и министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти о необходимости понижения напряженности в регионе.

"Секретарь и премьер-министр обсудили усилия, направленные на успокоение напряженности на Ближнем Востоке и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта. Они также обсудили текущую работу по достижению режима прекращения огня в конфликте в Газе, который обеспечивает освобождение заложников, позволяет увеличить гуманитарную облегчает страдания палестинского народа и открывает возможность более широкой региональной стабильности", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Блинкен также поблагодарил премьер-министра бин Тани за важную роль Катара в работе для продолжительного регионального мира.

Напомним, что в понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден проведет совещание с командой по нацбезопасности. Эта встреча планируется из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Накануне, 4 августа, официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Тегеран может приступить к нападению на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и главному врагу Израиля.

Кроме того, 30 июля ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате был ликвидирован один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.