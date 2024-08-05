Байден встретится с командой по вопросам нацбезопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке: что известно

В понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден проведет совещание с командой по нацбезопасности. Эта встреча планируется из–за эскалации на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщает The Guardian. Журналисты ссылаются на свои источники в Белом доме.

"Сегодня в 14:15 президент Байден соберет свою команду в Ситуационной комнате, чтобы обсудить развитие событий на Ближнем Востоке. Он также поговорит с королем Иордании Абдаллой II", – говорится в сообщении администрации Байдена.

Встреча по вопросам безопасности проходит на фоне опасений, что Иран нападет на Израиль. Отмечается, что США пытаются "сбить температуру" после убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлы" на прошлой неделе, что привело к эскалации напряженности.

"Общая цель – снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта", – сказал Джонатан Файнер, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, в эфире программы Face the Nation на CBS.

Он также добавил, что США и Израиль готовятся к развитию событий.

Но растет также опасение, что начавшаяся после нападения ХАМАС 7 октября война Израиля против палестинских боевиков в Газе может перерасти в более широкий ближневосточный конфликт.

Как уточняют СМИ, во время разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в воскресенье, ас-Судани сказал американскому дипломату, что предотвращение распространения конфликта связано с прекращением израильской "агрессии" в секторе Газа .

Накануне, 4 августа, официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Тегеран может приступить к нападению на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

Напомним, ливанская шиитская группировка "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. Террористы выпустили около 50 ракет, большая часть целей была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Военно-воздушные силы Израиля немедленно нанесли ответный удар по пусковой установке, с которой террористы запускали ракеты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и главному врагу Израиля.

Кроме того, 30 июля ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате был ликвидирован один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.