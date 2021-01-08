Не только Украина: какие страны еще оскандалились вакцинацией 'избранных'

В конце 2020 года в нескольких странах "прогремели" скандалы с вакцинацией звезд и политиков от коронавируса вне очереди.

План, по которому препарат должны были получить медики и старики, проигнорировали в частности, в Польше – события в Варшавском медуниверситете "прославили" страну на страницах всех мировых СМИ. Не отставала и наша страна. После празднования Нового 2021-го года стало известно, что украинские чиновники получили желаемую дозу под грифом "секретно".

Примечательно, что во всех странах, где такие нарушения заметили (помимо разве что России), пообещали привлечь виновных к ответственности. У нас же многие предпочли просто промолчать.

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В штате Нью-Йорк начали расследование по факту незаконной вакцинации людей от COVID-19 вне очереди. Об этом говорится в заявлении, распространенном Комиссаром по вопросам здравоохранения Нью-Йорка.

"Департаменту здравоохранения штата стало известно о том, что Сеть общественного здравоохранения Паркар, поставщик услуг в регионе Оранж, могла мошенническими методами получить вакцину от COVID-19, направить ее учреждениям в других регионах штата в нарушение директив и передать членам общественности вопреки плану штата по прививкам прежде всего медработников, а также резидентов и сотрудников учреждений длительного ухода", – сказано в сообщении.

Комиссар подчеркнул, что "очень серьезно относится к этому и поспособствует полиции штата в уголовном расследовании". "Все, кто сознательно участвовали в этой схеме, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – пообещали в документе.

Королеве Маргрет также вне очереди сделали прививку от коронавируса. Однако с поправкой, что лидеру страны уже 80 лет. Об этом сообщил Королевский дом на своем сайте.

СМИ Дании при этом подчеркнули, что для 80-летней королевы имеет смысл сделать вакцину уже сейчас, потому что ее возраст указывает на возможные проблемы с иммунитетом.

Кроме того, королева встречает на своей работе больше новых людей, чем многие другие ее сверстники.

Не обошлось без скандала и в Российской Федерации. Там опередить население решил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. При этом он даже не скрывал, что уже получил дозу. Хотя в область поступили только две партии препарата – для пожилых людей и медиков. Политик же успел проскочить в одной из этих групп.

Примечательно, что глава компании Pfizer, которая разработала одну из самых эффективных сейчас вакцин от коронавируса, Альберт Бурла и другие топ-менеджеры отказались "влезть" в очередь и вакцинироваться раньше всех. Он отметил, что дождется, когда сможет получить препарат в общем порядке.