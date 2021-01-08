Не лише Україна: які країни ще оскандалилися вакцинацією 'обраних'

Наприкінці 2020 року в декількох країнах "прогриміли" скандали з вакцинацією зірок і політиків від коронавірусу позачергово.

План, за яким препарат повинні були отримати медики і люди похилого віку, проігнорували зокрема, в Польщі – події в Варшавському медуніверситеті "прославили" країну на сторінках всіх світових ЗМІ. Не відставала і наша країна. Після святкування Нового 2021-го року стало відомо, що українські чиновники отримали бажану дозу під грифом "секретно".

Примітно, що у всіх країнах, де такі порушення помітили (крім хіба що Росії), пообіцяли притягнути винних до відповідальності. У нас же багато хто віддав перевагу просто промовчати.

OBOZREVATEL пропонує добірку скандальних випадків з вакцинацією сильних світу цього.

У штаті Нью-Йорк почали розслідування за фактом незаконної вакцинації людей від COVID-19 позачергово. Про це йдеться в заяві, поширеній Комісаром з питань охорони здоров'я Нью-Йорка.

"Департаменту охорони здоров'я штату стало відомо про те, що Мережа громадської охорони здоров'я Паркар, постачальник послуг в регіоні Оранж, могла шахрайськими методами отримати вакцину від COVID-19, направити її установам в інших регіонах штату на порушення директив і передати членам громадськості всупереч плану штату із щеплень перш за все медпрацівників, а також резидентів і співробітників установ тривалого догляду", – сказано в повідомленні.

Комісар підкреслив, що "дуже серйозно ставиться до цього і посприяє поліції штату в кримінальному розслідуванні". "Всі, хто свідомо брали участь в цій схемі, будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", – пообіцяли в документі.

Королеві Маргрет також позачергово зробили щеплення від коронавірусу. Однак з поправкою, що лідерці країни вже 80 років. Про це повідомив Королівський дім на своєму сайті.

ЗМІ Данії при цьому підкреслили, що для 80-річної королеви має сенс зробити вакцину вже зараз, тому що її вік вказує на можливі проблеми з імунітетом.

Крім того, королева зустрічає на своїй роботі більше нових людей, ніж багато інших її одноліток.

Не обійшлося без скандалу і в Російській Федерації. Там випередити населення вирішив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер. При цьому він навіть не приховував, що вже отримав дозу. Хоча в область надійшли лише дві партії препарату – для літніх людей і медиків. Політик же встиг проскочити в одній з цих груп.

Примітно, що глава компанії Pfizer, яка розробила одну з найбільш ефективних зараз вакцин від коронавірусу, Альберт Бурла і інші топ-менеджери відмовилися "влізти" в чергу і вакцинуватися раніше за всіх. Він зазначив, що дочекається, коли зможе отримати препарат в загальному порядку.