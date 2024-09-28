Не только Насралла: из-за удара Израиля по столице Ливана погиб иранский генерал — Times of Israel

Вчера армия Израиля нанесла воздушный удар по столице Ливана, Бейруту, в результате которого была ликвидирована ключевая фигура террористической организации "Хезболла" – Хасана Насралла. В результате израильских ударов погиб не только Насралла, но и иранский генерал Аббас Нилфорушан.

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Эта атака произошла на фоне обострения конфликта в регионе и дальнейшего напряжения между Израилем и его противниками. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Нилфорушан занимал должность заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Как отмечает Clash Report, Нилфорушан руководил оперативным командованием КСИР, отвечающим за проведение военных операций и охрану национальных интересов Ирана. Он принимал участие в различных военных акциях, в том числе в подавлении протестов в Иране, а также военных действиях за пределами страны, в частности в Сирии.

Следует отметить, что израильские войска после серии мощных ракетных ударов по позициям террористов в Бейруте заявили, что Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир. Также в ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит действовать против "Хезболлы", пока все гражданские лица не смогут безопасно вернуться домой.

Также в ЦАХАЛ подтвердили уничтожение командующего ракетным подразделением "Хезболлы" на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Вместе с ним был ликвидирован его заместитель Хусейна Ахмад Исмаил. Израильские военные отметили, что Али Исмаил был ответственен за руководство многочисленными террористическими атаками против Израиля.

Кроме того, сообщается об уничтожении главы ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима Мухаммада Кабиси, а также других старших командиров этого подразделения.

Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболла".

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