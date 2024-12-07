Не принадлежит сам себе: генсек 'Грузинской мечты' Каладзе прокомментировал санкции против себя

Бывший футболист, генсек правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на введение Украиной санкций против него. В частности, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "служит интересам другой страны".

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По словам генсека "Грузинской мечты", он "понимает положение" украинского президента. Поэтому Каладзе "никому не пожелает" оказаться в ситуации, в которой находится Зеленский.

"Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье. И что тяжелее всего – не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", – сказал Каладзе.

Бывший футболист добавил, что украинский народ "очень скоро поймет", при чьей поддержке началось "несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине". Из-за кого конкретно и при поддержке кого именно "происходит несчастье", политик не уточнил.

Напомним, что во время предвыборной агитации его партия без обиняков заявляла, что Россия вторглась в Украину, и чтобы она заодно не вторглась в Грузию, надо голосовать за "Грузинскую мечту".

Однако Каха пообещал, что украинские семьи, которые "убежали от войны" и в Грузии "пользуются многочисленными льготами, которые для них устанавливает мэрия Тбилиси", будут и дальше получать эти льготы.

"И это будет нашим ответом на то, что озвучил Зеленский", – заявил Каладзе.

Что интересно: в сообщении бывшего спортсмена в Instagram слова Каладзе в подавляющем большинстве комментируют россияне – как жители РФ, так и беглецы от российской мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против властей Грузии. По словам украинского лидера, речь идет о "части власти, сдающей Грузию Путину". В список кроме генсека партии "Грузинская мечта" Каладзе вошли исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, председатель и основатель политсилы Бидзина Иванишвили и другие.

Ранее Каладзе заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не может быть оценщиком легитимности выборов и властей Грузии, и что лично он "даже представить не может" начало международного расследования фальсификации последних выборов в Грузии.

А в Грузии люди уже девятый день подряд выходят на протесты, выступая как против результатов этих выборов, так и против намерений правительства остановить переговоры о вступлении страны в ЕС.

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