В Тбилиси не утихают протесты: здание парламента Грузии обстреляли фейерверками, продолжаются столкновения. Видео

Вечером в пятницу, 6 декабря, люди девятый день подряд вышли на протесты в столице Грузии Тбилиси. Они снова перекрыли проспект Руставели, выступая против намерений правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

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Сначала, как и в два предыдущих дня, акция проходила мирно, без выступлений и инцидентов, однако это длилось недолго. Здание грузинского парламента обстреляли фейерверками. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

После этого на площади Свободы снова появились водометы и спецназ. На станции метро "Площадь Свободы" в Тбилиси начались обыски и задержания.

На улице Чичинадзе демонстранты обстреляли полицейских фейерверками, после чего их место заняли спецназовцы.

В МВД Грузии сообщили, что один полицейский пострадал в результате действий демонстрантов на проспекте Руставели. Там также подтвердили задержание двух людей на станции метро "Площадь Свободы".

Спецназ начал оттеснять демонстрантов от территории возле парламента Грузии – это первый разгон акции за три дня.

"9-й день борьбы грузин за свою свободу и европейское будущее отмечен жестоким террором и репрессиями. Грубые нарушения основных прав человека – похищения, избиения, незаконные обыски и аресты – продолжаются с прежней силой", – заявила президент Саломе Зурабишвили.

Спецназ прибыл на площадь Республики. Таким образом протестующие на проспекте Руставели фактически оказались в окружении.

Добавим, что соцсетях объявили, что с завтрашнего дня в Тбилиси начнутся дневные акции протеста. Сбор будет в субботу в 13:00 возле здания парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оппозиционные политические партии Грузии обратились к правящей "Грузинской мечте" и выдвинули свои требования. Это новые выборы и освобождение политзаключенных.

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