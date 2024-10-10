Названы имя лауреатки Нобелевской премии по литературе

В четверг, 10 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатку Нобелевской премии по литературе. Ею стала южнокорейская писательница Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда Нобеля. Официальное мероприятие состоялось в Стокгольме (Швеция).

Хан Канг – южнокорейская писательница, которая в 2016 году стала лауреаткой Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Он рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

Поэтическая карьера Хан началась с публикации пяти стихов в 1993 году. После этого она создала ряд рассказов, романов и сборники эссе.

Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали ученые Дэвид Бейкер из США ("за вычислительный дизайн белков") и Демис Хасабис и Джон М. Джампер из Великобритании ("за предсказание структуры белков").

– Нобелевскую премию по физике в этом году получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Ученые были удостоены награды за работу в области нейросетей.

– Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Виктор Амброс и Гэри Равкан. Их отметили за открытие микроРНК и его роль в посттранскрипционном регулировании генов.

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