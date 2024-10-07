Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Виктор Амброс и Гэри Равкан. Их отметили за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

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Учены исследовали фундаментальный принцип регуляции активности генов. Об этом говорится на сайте Нобелевской премии.

Виктор Амброс и Гэри Равкан изучали, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.

Это новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался существенным для многоклеточных организмов, включая людей. Теперь известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК. Также это открытие выявило совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказываются принципиально важными для того, как организмы развиваются и функционируют.

Регуляция генов микроРНК, впервые обнаруженная Амбросом и Равканом, работает уже сотни миллионов лет. Этот механизм обеспечил эволюцию все более сложных организмов. В результате генетических исследований было установлено, что клетки и ткани не развиваются нормально без микроРНК.

При этом аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака, а мутации в генах, кодирующих микроРНК, были обнаружены у людей, вызывая такие состояния, как врожденная потеря слуха, заболевания глаз и скелета. Основополагающее открытие Амброса и Равкана оказалось неожиданным и открыло новое измерение в регуляции генов, необходимое для всех сложных форм жизни.

Напомним, десятки нобелевских лауреатов выступили с призывом к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной, а также в секторе Газа. Они требуют, чтобы политики и военные прекратили огонь, а мировые религиозные лидеры напрямую обратились к народам.

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