Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет 9 октября объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Ими стали ученые Дэвид Бейкер из США ("за вычислительный дизайн белков") и Демис Хассабис и Джон М. Джампер из Великобритании ("за предсказание структуры белков").

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда Нобеля. Официальное мероприятие состоялось в Стокгольме (Швеция).

На сайте организации отмечается, что исследователи-победители "взломали код удивительных структур белков". Они сделали это с помощью компьютеров и искусственного интеллекта.

Их открытия имеют огромный потенциал. Бейкер преуспел в почти невозможном –создании совершенно новых видов белков. Этот материал потенциально можно использовать в качестве фармацевтических препаратов, вакцин, наноматериалов и в крошечных датчиках.

Хассабис и Джампер разработали модель ИИ AlphaFold2 для решения 50-летней проблемы – предсказания сложных структур белков. Теперь эксперты могут лучше понять устойчивость к антибиотикам и в будущем создать ферменты, которые смогут разлагать пластик.

Победители выиграли 11 млн шведских крон (половина полагается Бейкеру, а другая половина – Хассабису и Джамперу).

Что известно о химиках, которые получили Нобелевскую премию в 2024 году

Дэвид Бейкер родился в 1962 году в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Он является доктором философии (с 1989-го) в Калифорнийском университете в Беркли (штат Калифорния) и профессором в Вашингтонском университете в Сиэтле (штат Вашингтон).

Демис Хассабис родился в 1976 году в Лондоне, Великобритания. Получил докторскую степень в 2009-м в Университетском колледже Лондона. Является генеральным директором Google DeepMind (Лондон).

Джон М. Джампер родился в 1985 году в Литл-Роке, штат Арканзас, США. Доктор философии с 2017-го в Чикагском университете (штат Иллинойс). Старший научный сотрудник в Google DeepMind (Лондон, Великобритания).

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Виктор Амброс и Гэри Равкан, а по физике – Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон.

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