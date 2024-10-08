Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Ученые были удостоены награды за работу в области нейросетей

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Работа Хопфилда и Хинтона позволила совершить основополагающие открытия и изобретения, которые помогают осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей. Об этом говорится на сайте Нобелевской премии.

Два лауреата Нобелевской премии использовали инструменты из физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. В частности, Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. В свою очередь Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.

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