'НАТО ничего не угрожает': нардеп объяснил, почему угрозы Трампа в сторону Североатлантического альянса невыполнимы. Видео

Несмотря на все громкие заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу НАТО, на самом деле он вряд ли заинтересован в выходе Штатов из состава блока. Североатлантический альянс доказал свою эффективность, это действительно такой механизм, который позволяет сохранить мир в Европе.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал юрист-международник, народный депутат и глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко. НАТО – это лучший оборонный альянс в истории человечества, так что кто бы ни стал президентом США – Трамп или Харрис – этот политик все равно будет поддерживать Альянс, политика Штатов касательно него не изменится.

"И потерять это не позволит американская внешнеполитическая элита, и американский народ, я уверен, что они это очень хорошо понимают. Поэтому роль НАТО, я уверен, в этом будет только усиливаться", – отметил юрист.

Он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты никогда не выйдут из НАТО, они являются его лидером. Однако важный вопрос заключается в расходах. США, возможно, будут настаивать на том, чтобы другие страны-члены НАТО больше тратили на оборону.

"Об этом идет речь, о 2% от их валового внутреннего продукта. Возможно, будут предложения поднять немного на уровень 2,5%. Но речь не идет о выходе, это абсолютно исключено. А речь идет скорее о том, чтобы этот финансово-экономическое бремя было более равномерным", – объяснил Мережко.

Напомним, что ранее Дональд Трамп похвастался, что при своем президентстве угрожал не защищать от российского нападения страны, имеющие задолженности по выплатам НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Также политик заявил, что президент США Джо Байден не должен был обещать Украине вступление в НАТО. Трамп считает, что именно из-за этого якобы "началась война".

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%.

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