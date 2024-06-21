Трамп выдал, что Байден не должен обещать Украине вступление в НАТО, потому что 'началась война'

Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний соперник Джо Байдена на предстоящих выборах, выдал, что Байден не должен обещать Украине вступление в НАТО. Трамп считает, что именно из-за этого якобы "началась война".

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Такое мнение он высказал в ходе подкаста All In. Трамп заявил, что намерения Украины присоединиться к НАТО спровоцировали вторжение России.

"Я уже 20 лет слышу, что если Украина присоединится к НАТО, это станет серьезной проблемой для России. Думаю, именно поэтому и началась война", – сказал Трамп.

Он также считает, что Байден делал ошибочные заявления, в частности, обещание о вступлении Украины в НАТО. "Когда я слышал, как он об этом говорит, я думал: этот мужчина может разжечь войну", – добавил Трамп.

Трамп подчеркнул, что при его президентстве полномасштабная война между Россией и Украиной не началась бы. Он также выразил мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, собирался использовать военное давление для переговоров.

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия уйдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин, пожалуй, он хороший переговорщик, я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали… Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит – они безумны", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Публичные заявления Дональда Трампа говорят о его противоположной позиции. Недавно во время предвыборного мероприятия в Детройте политик раскритиковал масштабы поддержки Украины и, извратив факты, назвал президента Владимира Зеленского "лучшим агентом по продажам среди всех политиков". Трамп пообещал, что если победит на выборах, то "решит вопрос" еще до того, как "зайдет в Белый дом в роли президента".

– Ранее Трамп обещал в случае своей победы быстро закончить войну в Украине – в течение "24 часов", даже до вступления в должность.

– Также он говорил, что будь он президентом Соединенных Штатов, а не Джо Байденом, РФ якобы не напала бы на Украину, а ХАМАС – на Израиль.

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