Трамп потерял преимущество над Гаррис – опрос CBS News

Кандидат в президенты США Камала Гаррис обошла своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%.

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Соответствующие результаты показал новый опрос CBS News. Издание отметило, что у Байдена никогда не было таких результатов, как у Гаррис.

Медиа отмечает, что Гаррис имеет сильную поддержку сторонников демократов, молодежи, темнокожих избирателей и женщин. Все они считают, что действующая вице-президент будет решительно отстаивать их интересы.

В то же время Трампа поддерживает та часть американцев, которые считают, что при его их финансовое положение будет лучше, а политика президентстве лидера республиканцев уменьшит количество мигрантов на границе.

В целом, как пишет медиа, выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и, в частности, избирателей с незначительной явкой — тех, кто не всегда приходит на выборы. Ведь среди тех, кто ответил, что в целом "иногда" или "редко" голосуют, но пообещали, что сейчас точно посетят избирательные участки, Гаррис побеждает.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис отказалась от дебатов на условиях своего оппонента Дональда Трампа. Они должны были состояться 4 сентября на Fox News – телеканале, который поддерживает кандидата-республиканца.

– 3 августа Гаррис выступила с первым заявлением после того, как официально стала кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Политик отметила, что США оказались перед выбором между будущим и прошлым.

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