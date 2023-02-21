Швеция инициирует проведение конференции доноров для помощи Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения

Швеция, председательствующая в этом году в Совете Европейского Союза, инициировала проведение конференции по сбору средств для восстановления Турции и Сирии. Эти две страны сильно пострадали от разрушительных землетрясений 6 февраля.

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Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. На конференции соберут доноров для мобилизации средств для помощи Турции и Сирии.

Это мероприятие запланировано на 16 марта. Его проведут в координации с Европейской комиссией и властями Турции.

"Мы поддерживаем тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии", – отметил Кристерссон.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем написал в Twitter, что его страна стремится поддержать Сирию и Турцию после этого стихийного бедствия, которое унесло десятки тысяч жизней.

"Конференция доноров 16 марта демонстрирует нашу приверженность", – подчеркнул министр.

Напомним, что в Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций спустя почти две недели после того, как сильное землетрясение 6 февраля унесло жизни десятков тысяч человек. Но работы продолжаются в 40 домах, разрушенных в провинциях Кахраманмараш и Хатай.

В Турции и Сирии, которую тоже постигла эта катастрофа 6 февраля, погибли не менее 46,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 18 февраля, в Турции произошло новое землетрясение. Толчки зафиксировали возле города Кахраманмараш, который был почти уничтожен после предыдущего стихийного бедствия в начале этого месяца.

- Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого располагался на глубине 10 км в районе Дефне.

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