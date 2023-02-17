В Турции спустя 10 дней после землетрясения из-под завалов спасли 17-летнюю девушку. Фото

В Турции из-под завалов одного из домов, который был разрушен из-за мощного землетрясения 6 февраля, удалось спасти еще одного человека. 17-летняя девушка провела под завалами более 10 дней.

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Ее удалось вытащить в четверг, 16 февраля. Под руинам здания Алейна Олмез провела 248 часов, об этом сообщило издание ВВС.

Ее спасли недалеко от эпицентра одного з землетрясений – в турецкой провинции Кахраманмараш. Девушка была травмирована но ей удалось продержаться в морозную погоду и с ранением.

Спасатель, который участвовал в поисковой операции и спасении Алейны Али Акдоган сказал, что девушка выглядела здоровой, когда ее достали. "Она открывала и закрывала глаза", – сказал он. Сейчас она уже может говорить.

По его словам, девушку не сразу удалось достать из-под завалов, для этого понадобилось много времени. Последние часы она находилась со спасателями на связи.

Отметим, что по состоянию на 17 февраля – 11 день после трагедии – поисково-спасательная операция в Турции и Сирии продолжается. 6 февраля страны накрыло мощное землетрясение. Известно, что количество жертв только в Турции превысило 36 тыс. человек. Более 108 тыс. граждан Турции ранены – многие из них находятся в больнице.

Напомним, украинские спасатели продолжают оказывать помощь в Турции после масштабных разрушений. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти женщину из-под завалов.

Ранее сообщалось, что накануне была подтверждена гибель гражданки Украины Юлии Петровой и двоих ее детей: 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Эрзинь на юге Турции, где произошло самое смертоносное за последние годы землетрясение, уцелели все дома и не пострадал ни один житель. Мэр Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что в городе придерживаются всех правил и норм строительства.