Настоящая мистика? Три подводные лодки, плывущие к 'Титанику', едва не постигла катастрофа: новые детали стали известны после крушения 'Титана'

Исчезновение субмарины "Титан" с пятью туристами и ее катастрофический взрыв стало одним из самых обсуждаемых и тревожных инцидентов за последние годы. Однако, стало известно, что ранее еще три подводные лодки, плывущие к затонувшему "Титанику" едва не постигла такая же судьба.

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Об этом сообщает NDTV. Посещение обломков "Титаника" на глубине 3700 метров стало одной из самых опасных и популярных экспедиций в мире, поскольку только 250 человек лично видели обломки легендарного парохода.

Одним из них является режиссер Джеймс Кэмерон, интерес к кораблекрушениям побудил его снять фильм "Титаник". По данным USA Today, режиссер 33 раза нырнул к обломкам "Титаника".

В 1995 году он совершил третье погружение вместе с пилотом подводного аппарата доктором Анатолием Сагалевичем и российским инженером. Во время погружения они неожиданно столкнулись с песчаной бурей на дне океана.

Сильное течение лишило подводного аппарата цепи питания, и они почти разрядились. Подводное течение относило их от Титаника. Экипаж прервал погружение, и совершил целых 2 неудачные попытки подняться. При третьей попытке экипаж увидел, как судно поднялось и отошло от почти нулевой температуры, выйдя на поверхность через пять часов.

Подобные ситуации случались и в предыдущих экспедициях к "Титанику", которые могли стоить экипажу жизни.

Так, в 1991 году канадский врач Джо Маккинис совершила экспедицию к "Титанику", чтобы провести биологические и геологические исследования и снять обломки на пленку IMAX. Два подводных аппарата за всю экспедицию совершили 17 погружений, но в последний раз произошла непредсказуемая ситуация.

Сняв обломки, исследователи попытались приподнять платформу, но поняли, что она застряла. Второй подводный аппарат, прибывший, чтобы помочь им, увидел, что левая посадочная платформа проскользнула под грудой проводов. Затем он дал им указания по поводу того, как маневрировать, чтобы выбраться из запутанной ситуации.

"У нас был второй пилот, вторая подлодка. Поэтому нам очень повезло", — сказала Макиннис Times Radio.

Майкл Гиллен также решил посетить затонувший корабль Титаника в 2000 году, надеясь стать первым репортером за 88 лет, сделавшим это. Но когда его субмарина пересекла обломки между передней частью корабля и кормой, они стали ускоряться. Как и команда Кэмерона, они попали в одно из непредсказуемых морских течений.

"Через долю секунды наша подлодка врезалась в винт "Титаника". Я испытал шок от столкновения; обломки красноватого ржавого мусора посыпались на наш подводный аппарат, закрывая мой обзор через иллюминатор", – позже написал Гиллен в своей книге.

Они провели час, застряв на большой глубине, прежде чем их подлодка снова начала подниматься.

Ранее сообщалось, что направлявшийся к "Титанику" батискаф мог затонуть из-за имплозии. Так, исследователи пришли к выводу, что любое повреждение или дефект корпуса могло привести к трагедии и мгновенному взрыву судна.

Напомним, что для поисков пропавшего подводного аппарата объединили усилия разных стран мира. Они пытались обнаружить субмарину перед тем, как закончится запас кислорода. Оказалось, что все усилия были напрасны, потому что "Титан" был уничтожен имплозией.

Обломки батискафа обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

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