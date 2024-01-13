В Тайване на президентских выборах победил наихудший для Китая кандидат: что о нем известно

Победу на выборах президента Тайваня, состоявшихся в субботу, 13 января, одержал кандидат от правящей партии Лай Чинте с результатом 40,2% голосов. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая.

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Лай Чинте, занимавший должность вице-президента, баллотировался на третий срок, что является беспрецедентным шагом, учитывая нынешнюю избирательную систему Тайваня, пишет Reuters. Кандидат от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юй-и уже признал свое поражение.

Также соперником Лая Чинте был бывший мэр столицы Тайбэя Ко Вэньцзе из Народной партии.

В преддверии выборов Пекин осудил Чинте как "опасного сепаратиста", пригрозив, что любые шаги к формальной независимости Тайваня будут означать войну, а также отклонил призывы нового президента к переговорам.

В то же время Лай Чинте заявил, что он привержен сохранению мира и статусу-кво (текущий статус) в Тайваньском проливе и укреплению обороны острова.

Выступая в городе Тайнань перед голосованием, Лай призвал людей участвовать в выборах.

"Каждый голос ценится, поскольку это тяжело заработанная демократия Тайваня", – сказал он в кратком выступлении.

При этом минобороны Тайваня заявило утром 13 января о фиксации очередных китайских воздушных шаров, которые пересекали пролив, а один пролетел над самим Тайванем. Подобные инциденты в ведомстве ранее осудили как психологическую войну и угрозу авиационной безопасности.

Кандидат Хоу Юй-и ранее заявлял о планах возобновить взаимодействие с Китаем и обвинял Лая Чинте в поддержке формальной независимости Тайваня. Лай в свою очередь называл того прокитайским политиком, однако Хоу Юй-и отвергает такие обвинения.

Ко Вэньцзе из Тайваньской народной партии пользуется популярностью среди молодежи, поскольку сосредоточился на насущных вопросах, таких как высокая стоимость жилья. Он также говорил о планах наладить отношения с Китаем, но настаивал, что это не может происходить за счет отказа от тайваньской демократии и образа жизни.

Действующий президент острова Цай Инвэнь по тайваньским законам не может баллотироваться после двух сроков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил о намерении отправить на Тайвань делегацию сразу после президентских выборов на острове.

Напомним также, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань, назвав "воссоединение" "исторической необходимостью".