"Китай обязательно воссоединится": Си Цзиньпин в новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Видео
Глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднеи обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".
По словам главы КНР, "разделить великую славу национального возрождения" должны китайцы по обе стороны Тайваньского пролива. Текст обращения опубликован на сайте МИД Китая.
"Воссоединение Родины – историческая необходимость, и соотечественники по обе стороны [Тайваньского] пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения", – сказал Си Цзиньпин, обращаясь к китайскому народу.
При этом он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня образования КНР. Он заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать модернизацию по китайскому образцу, полно, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития".
Кроме того, Си Цзиньпин назвал необходимым "настойчиво стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность, способствуя стабильности через прогресс".
Следует отметить, что подобные заявления глава Китая озвучивает уже не впервые. В частности, в новогоднем обращении накануне 2022 года Си Цзиньпин сказал: "Национальное воссоединение – общая надежда жителей двух берегов Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что все китайцы смогут вместе двигаться вперед к прекрасному будущему китайской нации".