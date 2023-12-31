'Китай обязательно воссоединится': Си Цзиньпин в новогоднем обращении пообещал 'вернуть' Тайвань. Видео

Глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднеи обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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По словам главы КНР, "разделить великую славу национального возрождения" должны китайцы по обе стороны Тайваньского пролива. Текст обращения опубликован на сайте МИД Китая.

"Воссоединение Родины – историческая необходимость, и соотечественники по обе стороны [Тайваньского] пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения", – сказал Си Цзиньпин, обращаясь к китайскому народу.

При этом он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня образования КНР. Он заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать модернизацию по китайскому образцу, полно, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития".

Кроме того, Си Цзиньпин назвал необходимым "настойчиво стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность, способствуя стабильности через прогресс".

Следует отметить, что подобные заявления глава Китая озвучивает уже не впервые. В частности, в новогоднем обращении накануне 2022 года Си Цзиньпин сказал: "Национальное воссоединение – общая надежда жителей двух берегов Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что все китайцы смогут вместе двигаться вперед к прекрасному будущему китайской нации".