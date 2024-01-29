Китай разместил четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня: СМИ объяснили, что происходит

Военно-морские силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Примечательно, что Пекин сохраняет такое военное присутствие после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года.

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По предварительным данным, таким образом Китай пытается не допустить приближения военных и других сил к островному государству. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun.

Несколько японских правительственных чиновников рассказали, что после крупномасштабных военных учений вокруг Тайваня в августе 2022 года Китай на постоянной основе начал дислоцировать четыре фрегата в акватории вокруг островного государства.

Китайские военные корабли расположены возле острова Йонагуни, один – между островом Йонагуни и Филиппинами и по одному кораблю в водах к юго-западу и северу от Тайваня. Кроме того, еще один корабль находится на постоянной основе к северо-западу от островов Сенкаку.

Вполне вероятно, что с помощью таких маневров Китай пытается укрепить свои возможности по предотвращению доступа к Тайваню и ограничить военную деятельность других стран в его окрестностях. Такая стратегия Пекина направлена ​​на то, чтобы не допустить проникновения американских военных в первую цепь островов, которая соединяет острова Нансей и Филиппины.

Утверждается, что первая цепь островов почти совпадает с позициями китайских военных кораблей, которые постоянно дислоцируются вблизи границы зоны действия китайской ПВО и к востоку от Тайваня.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднеи обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

Ранее сообщалось, что победу на выборах президента Тайваня, состоявшихся 13 января одержал кандидат от правящей партии Лай Чинте с результатом 40,2% голосов. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае ранее назначили главой минобороны 62-летнего ветерана ВМФ, бывшего главнокомандующего ВМС Дун Цзюня, который не находится под санкциями США. По данным Bloomberg, это поможет облегчить путь к возобновлению военных переговоров с США, которые были приостановлены после того, как Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году.

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