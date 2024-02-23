В США заговорили про возможность бросить Украину ради Тайваня: чем он так важен для Штатов и насколько это реально

В США на фоне проблем с решением вопроса украинской помощи набирает обороты этакая "пиар-кампания" под названием "защитить всех не получится, поэтому мы выбираем Азию и Тайвань".

Сначала "волну разогнал" своим выступлением американский сенатор Джеймс Вэнс, который на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что США "хотят сконцентрироваться на юго-восточной Азии, а Европа должна урегулировать свои дела самостоятельно".

Его посыл подхватило издание The New York Times, приводящее факты того, что именно защита Тайваня, а не Украины является более стратегически важным делом для Штатов.

Мол, Тайвань одна из самых развитых экономик мира, поэтому масштабные боевые действия могут надломить всю мировую экономику. Островное государство - крупнейший производитель стратегически важных полупроводников и чипов, что делает его значительно более весомым экономическим призом, чем Украину. Американские обязательства по безопасности перед Тайванем насчитывают почти 70 лет, чего никогда не было в отношении Украины. И в заключение, именно Китай, а не Россия – является главным глобальным конкурентом Штатов на годы вперед.

Такой подход может достичь своего апогея в начале 2025 года, когда в Белый дом с большой вероятностью вернется Дональд Трамп.

О том, почему США могут отдать приоритет Тайваню и потенциальной опасности в Восточной Азии, а не реальную войну в Украине – в материале OBOZ.UA.

Мало ресурсов для всех

Выступление Джеймса Венса на Мюнхенской конференции в очередной раз указало на вероятный путь, по которому Штаты могут пойти совсем скоро, даже несмотря на то, кто выиграет президентские выборы. По его словам, в США "нет производственных мощностей, чтобы поддерживать сухопутную войну в Восточной Европе на неопределенный срок". Даже если Палата представителей в конечном счете одобрит пакет помощи Украине, "это не меняет фундаментальных фактов — что американцы ограничены в вооружении, которое к тому же нужно самим".

Ключевая фраза из выступления Венса – "мир дефицита", который сенатор использовал пять раз, чтобы описать американскую стратегическую ситуацию. Мол, сегодня США не могут поддержать Украину, одновременно сохраняя свои позиции на Ближнем Востоке и готовясь к войне в Восточной Азии, и поэтому вынуждены экономить собственные ресурсы и ожидать, что союзники в Европе будут самостоятельно противостоять агрессии России.

"Мы не производим боеприпасов столько, сколько хотелось бы. При этом у нас есть еще Израиль и Газа. Украина тратит боеприпасы настолько быстро, что подходят к концу уже пятилетние запасы. Это знак для Европы – берите и делайте это самостоятельно, развивайте свою обороноспособность. США хочет сконцентрироваться на юго-восточной Азии. Европа должна урегулировать свои дела самостоятельно", – отмечает сенатор.

Поражение Тайваня для США намного хуже поражения Украины

Издание The New York Times приводит аргументы, почему через некоторое время приоритет, вероятно, будет отдан Тайваню, а не Украине и реальной войне в Европе.

Первый состоит в том, что Китай всерьез настроен не просто вернуть Тайвань, а сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствует наращивание военного потенциала и более воинствующие заявил.

Мол, в то время как Америка связана другими кризисами, внутренне поделена и потенциально направляется к еще большим политическим проблемам внутри страны, это делает Китай более склонным к захватническим авантюрам уже в ближайшее время.

"Тот факт, что мы сейчас строим противотанковые и зенитные ракеты только для того, чтобы сжечь их в Украине, означает, что мы, по сути, приглашаем китайцев сделать свой ход, причем скоро", - говорится в статье.

Второй аргумент от американского СМИ - падение Тайваня в пользу Китая изменит мир к худшему в больших масштабах, чем уступка Украиной части своей территории или ее полное поражение. Мол, если рассматривать эти две страны, то они не эквивалентны Штатам. Американские обязательства перед Тайванем насчитывают почти 70 лет, чего никогда не было в отношении Украины, а полупроводниковая промышленность Тайваня делает его более привлекательным экономическим призом, чем Украина сегодня.

Если потенциальная победа России в Украине только повредит американским интересам, падение Тайваня разрушит их, – констатирует The New York Times.

Почему Тайвань так важен для мира

Экономика Тайваня действительно имеет огромное значение. С населением в половину Украины он находится на 19 месте в мире по ВВП, обгоняя Швейцарию и чуть не дотягивая Саудовскую Аравию. По оценкам экспертов, возможное вторжение КНР на остров приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до $1 трлн в первые несколько лет войны.

Значительная часть повседневного электронного оборудования в мире – от телефонов до ноутбуков, часов и игровых приставок – работает на компьютерных микросхемах, изготовленных в Тайване. Только одна тамошняя компания TSMC с капиталом $600 млрд долларов имеет более половины мирового рынка полупроводников.

Китай также зависит от Тайваня. Его импорт только полупроводников в 2023 году составил более $300 млрд. Поглощение Китаем Тайваня могло бы дать Пекину контроль над одной из важнейших отраслей промышленности мира.

Не менее важным фактором является и то, что Китай не эквивалентен России в масштабах своей угрозы для США. Завоевание Тайваня позволило бы Пекину вырваться вперед в военно-морском могуществе, намного увеличить свое влияние и перекроить экономические отношения в Азии и во всем мире. Конечно Путина не сбрасывают со счетов, но, как считают американцы, его сдержать может собственно и Европа, экономические возможности которой значительно превосходят российские.

Отказавшись от поддержки Украины, американцы совершат стратегическую ошибку.

"Развитие событий при котором США переключают полностью свою помощь с Украины на Тайвань, конечно, будет иметь очень негативные последствия для нашей страны и Европы", - таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-м. 2017 годах Александр Левченко.

"Надо напомнить американским политикам, что две Мировые войны в Европе закончились только из-за активного вмешательства именно США. Если они думают, что на этот раз им удастся отсидеться где-то в Техасе, то они очень стратегически ошибаются, им это не удастся.

В то же время, глядя даже не на проблему в вопросе выделения помощи для Украины, а на размер пакета в 61,4 млрд долларов можно уже заключить, что мы и сегодня не являемся приоритетом для США. Ведь если смотреть на интенсивность боевых действий, размер российской военной опасности, нашу территорию, население и прочее, то этот пакет пропорционально не идет ни в какое сравнение с помощью Израиля и Тайваня. То есть островное государство, вероятно, получит 7 млрд только для первичной подготовки к возможной войне, тогда как Украина уже воюет с полумиллионной российской армией и защищает всю Европу третий год.

Надо напомнить американским политикам, что Путин воюет, по его словам, с Западом. Если они думаю, что он остановится в Украине, то могу их разочаровать – он пойдет гораздо дальше.

Получив Украину, Россия приобретает большой ресурс для дальнейшей агрессии. Это позволит ей забрать Молдову, Казахстан, страны Балтии и замахнуться на другие страны Европы. А американцы пусть и дальше охраняют Тайвань. Если США все же сделают этот роковой шаг, то в будущем потеряют гораздо больше, чем 61,4 млрд долларов", – констатировал Александр Левченко.