Наибольшее количество за последние два десятилетия: Минюст США отправит наблюдателей в 86 избирательных округов

Министерство юстиции США приняло решение направить наблюдателей в 86 избирательных округов в 27 штатах. Такое количество наблюдателей станет самым большим за последние два десятилетия на фоне растущих опасений по поводу неправомерного партийного влияния на избирателей.

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Примечательно, что ведомство решило направить наблюдателей в десятки избирательных округов после того, как чиновники в некоторых штатах, возглавляемых республиканцами, предупредили, что могут попытаться запретить федеральным властям входить на избирательные участки в день выборов. Об этом сообщает The Washington Post.

Республиканцы обвинили администрацию Джо Байдена в партийном вмешательстве несмотря на то, что представители демократов и республиканцев десятилетиями следили за выборами на предмет возможных нарушений избирательных прав.

Наблюдателей направят в 7 наиболее оспариваемых колеблющихся штатов, при этом наблюдатели планируют посетить шесть округов в Мичигане, пять в Джорджии, по четыре в Висконсине и Аризоне, по три в Пенсильвании и Северной Каролине и один в Неваде.

Наблюдатели также будут присутствовать в смешанных красных и синих штатах, включая Калифорнию, Флориду, Мэриленд, Миссури, Огайо и Вирджинию.

Заявление Минюста США быстро вызвало противодействие со стороны ведущих республиканцев во Флориде и Миссури – штатах, которые запретили федеральным наблюдателям присутствовать на избирательных участках на промежуточных выборах 2022 года.

Во Флориде государственный секретарь Корд Берд заявил, что запретит федеральным властям входить на избирательные участки в четырех округах его штата – Бровард, Майами-Дейд, Ориндж и Оцеола.

В свою очередь секретарь штата Миссури Джей Эшкрофт сказал, что закон штата "жестко ограничивает" тех, кто может входить на избирательные участки. Он предположил, что федеральным чиновникам не будет разрешено находиться на избирательных участках в округе Сент-Луис, который был в списке Министерства юстиции.

Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. В то же время опрос Economist YouGov показал, что Камала Харрис лидирует с 49% голосов против 45% за Трампа.

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