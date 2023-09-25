Нагорный Карабах уже оставили почти 5000 армян: что происходит

Армения заявила, что с территории непризнанного Нагорного Карабаха начали выезжать вынужденные переселенцы. В страну прибыло уже 4850 человек.

Такими данными (по состоянию на 12:00 понедельника, 25 сентября) поделилась пресс-служба на официальном сайте правительства Республики Армения. Речь идет об армянском населении, которое до сентябрьской антитеррористической операции Азербайджана оставалось в Карабахе.

Ереван сообщил, что 3900 уже зарегистрированы, еще 950 граждан пока идентифицируются.

"Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем. Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается", – сказано в тексте.

Видео дня

Напомним: премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации 24 сентября заявил, что в Нагорном Карабахе есть угроза этнических чисток. Он пообещал, что его страна готова принять армянское население, но назвал ситуацию сложной.

Также он пожаловался на неэффективность Организации Договора о коллективной безопасности и российских "миротворцев".

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 25 сентября в армянской столице Ереване не прекращаются антиправительственные демонстрации. Оппозиция требует отставки Пашиняна из-за его решения касательно Нагорного Карабаха.

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию.

– 20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!