"Надо привыкать к войне у наших границ": президент Финляндии отреагировал на удар по аэродрому "Оленья"

После ударов украинских дронов по российскому аэродрому "Оленья" в Мурманской области президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у финнов нет повода для беспокойства. Отметим: указанный вражеский военный объект расположен менее чем в 200 км от границы РФ с Финляндией.

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На пресс-конференции, которую транслировал вещатель Yle, Стубб назвал международную ситуацию напряженной. "Нам нужно привыкнуть к тому, что неподалеку от наших границ идет война", – сказал он.

Глава государства также посоветовал жителям Финляндии привыкать, что Украина будет использовать все средства для победы, а Россия – продолжит гибридные атаки.

"Оставайтесь спокойными и бдительными, и у нас не будет серьезных проблем", – успокоил граждан политик. Также он заверил, что за обстановкой следят и при необходимости готовы реагировать.

"Конечно, мы находимся в контакте, например, с премьер-министром Швеции [Ульфом Кристерссоном] относительно того, как следует реагировать на эту атаку и другие. Я нахожусь на постоянной связи с премьер-министром [Финляндии Петтери Орпо] в эти дни", – сообщил президент Стубб.

Напомним: в ночь на 27 июля дроны ГУР МО атаковали вражеский военный аэродром "Оленья" – это около 1800 км от украинской границы. Предварительно, был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3 противника.

В эту же ночь дроны атаковали аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области России. Также под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Финляндия более чем через год после вступления в НАТО предоставила США доступ к 15 военным базам на территории страны.

– Финляндия подала заявку на членство в НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 4 апреля 2023 года государство стало членом Североатлантического альянса.

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