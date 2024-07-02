Финляндия открыла США доступ к своим военным базам: что это значит

Более чем через год после вступления Финляндии в НАТО она подписала оборонное соглашение с Соединенными Штатами Америки. Оно позволит США получить доступ к 15 военным базам на территории страны.

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Соответствующий документ в понедельник, 1 июля, согласовал парламент Финляндии. Об этом пишет Le Monde.

Соглашение предусматривает пребывание и обучение американских солдат, а также хранение военного оборудования на территории Финляндии.

Это соглашение основывается на обязательстве Штатов уважать суверенитет Финляндии, ее национальное законодательство, а также международное право. Законодатели, принимая соглашение, убедились, что обязательство уважать законы распространяется на ядерное оружие, импорт и транзит которого запрещен на территории Финляндии.

Таким образом американские войска, которые будут базироваться в Финляндии, окажутся почти на границе с РФ. Эта ситуация является прямым следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое она начала в том числе и с целью "не допустить расширения НАТО на восток". Однако это имело противоположный эффект – за два года большой войны на фоне угрозы со стороны РФ к Альянсу присоединились Швеция и Финляндия.

Добавим, что Соединенные Штаты имеют подобные соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) с 11 другими странами НАТО, включая Швецию, Норвегию и Данию.

Как сообщал OBOZ.UA, политические отношения Финляндии с Россией были разорваны и не могут быть выстроены, пока страна-агрессор продолжает свою захватническую войну и нарушает международное право. Между государствами функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между органами власти, в частности на границе.

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