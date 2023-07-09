Что изменилось в Финляндии после вступления страны в НАТО: результаты опроса

Финляндия 4 апреля 2023 года стала членом Североатлантического альянса и это повлияло на жизнь ее граждан. Через три месяца после такого исторического решения большинство финнов говорят, что теперь чувствуют себя более защищенными.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса. Его провела финская телерадиокомпания Yle.

Так, более половины жителей Финляндии заявили, что присоединение страны к НАТО способствовало повышению их чувства безопасности.

"Около 16% респондентов утверждают, что их чувство безопасности значительно возросло после присоединения к Альянсу. Еще 39% опрошенных ответили "в некоторой степени", – говорится в сообщении.

Также отмечается: только 3% опрошенных заявили, что их чувство безопасности ослабло.

По словам представителя Института внешней политики Иро Сярккя, результаты опроса Yle показывают, что финны вполне удовлетворены решением вступления в военно-политический союз государств Северной Америки и Европы.

"Это четкий сигнал о том, что люди считают членство в НАТО хорошим выбором для Финляндии", – подчеркнула она.

Напомним: 4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят среди флагов других государств. С тех пор в Альянсе находится уже 31 страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая пограничная охрана Финляндии показала тестовый участок изоляционной стены на границе с РФ. После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы страны будет построено 200 км заграждений.

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