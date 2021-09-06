Надели паранджу: британские спецназовцы бежали из Афганистана, замаскировавшись под женщин

Группа британских спецназовцев смогла скрытно сбежать из захваченного Афганистана, обманув талибов благодаря хитроумной маскировке. Переодевшись в "набожных" женщин в парандже, солдаты пробрались в Кабул, откуда уехали из страны.

Речь идет об около 20 военных со Специальной авиадесантной службы (Special Air Service, SAS) – элитного спецподразделения Вооруженных сил Британии. Об этом пишет Daily Star.

Военнослужащие выполняли задание на юге Афганистана и были предупреждены об отсутствии вертолетов для их эвакуации. А позже подразделению приказали подготовиться к выезду в афганскую столицу не в качестве военных.

Солдатам пришлось оставить большую часть своего снаряжения. Заручившись помощью контртеррористической полиции Афганистана, они наняли пять такси и поехали в Кабул.

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Отмечается, что спецназовцы разработали хитрый план побега – они размахивали флагами талибов по пути в столицу. А оказавшись в городе, солдаты облачились в паранджу, чтобы спрятаться на виду боевиков "Талибана".

"Команда SAS находилась в Афганистане несколько месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все пошло наперекосяк. Им сказали прервать операцию и приготовиться к немедленной эвакуации в Кабул. Военнослужащие бросили большую часть своего снаряжения, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой", – рассказал источник издания.

По его словам, каждый раз, когда спецназовцы в парандже подходили к блокпосту, сопровождающий их солдат афганского спецназа объяснял, якобы женщины очень набожные и хотели бы "поприветствовать возвращение" талибов в Афганистан.

"Это сработало. Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины", – добавил собеседник.

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