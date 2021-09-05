Афганцы с паспортами Украины призвали Зеленского эвакуировать их из Афганистана. Видео

Граждане Украины афганского происхождения обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их из Кабула (Афганистан). Люди жаловались на давление со стороны террористической группировки "Талибан".

Видео с обращением к украинской власти в свой Telegram-канал опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Он сказал, что люди распечатали плакат с изображением Зеленского и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!". Украинские афганцы просили вывезти их из Афганистана вместе с семьями.

Отметим, что ранее в Украину прибыли три самолета с эвакуированными из Кабула (Афганистан). Первые два прилетевших борта доставили в международный аэропорт "Борисполь" 80 украинцев и 280 иностранцев, в том числе много детей. Позже в Одессу прибыли автобусы с беженцами из Афганистана.

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Посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк рассказал, что украинским дипломатам пришлось контактировать с "Талибаном" в Афганистане, несмотря на отсутствие политического признания террористической группировки. Они шли на это, чтобы украинцы из списков на эвакуацию смогли попасть в аэропорт Кабула.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина прорабатывает варианты новой операции по эвакуации граждан, которые хотят покинуть захваченный "Талибаном" Афганистан.