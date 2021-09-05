Ходят по домам и ищут синие паспорта: девушка рассказала, как талибы охотятся на американцев

Гражданка США рассказала, что боевики "Талибана" ходят по домам и ищут людей с американскими паспортами. Беременная 25-летняя Насрия оказалась одной из около сотни американцев, которые еще находятся в Афганистане.

Девушка прилетела в страну в июне, чтобы навестить семью и выйти замуж за своего парня, который является гражданином Афганистана. Об этом она рассказала Voice of America.

"Были дни, когда я думал про себя: "Я собираюсь вернуться домой? Я собираюсь жить здесь? Неужели я здесь умру?" Что произойдет?" – говорила девушка.

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Насрия рассказала, когда американские военные покинули страну, талибы стали ходить от двери к двери, пытаясь узнать у кого есть синий паспорт (США – Ред.) Когда талибы захватили Кабул, она с мужем поспешила в аэропорт, чтобы эвакуироваться.

"Было так сложно попасть в самолет. Были несколько дней, когда нам приходилось ночевать на улице. Люди буквально переступали через людей. Вот как это было плохо. Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Это было буквально похоже на сцену из фильма", – вспоминала она.

Американка говорила, что они с мужем пытались добраться до указанного места эвакуации от 12 до 13 часов, но талибы остановили их, угрожая оружием, даже когда она показала им свой американский паспорт.

Насрия сказала, что она попыталась проскочить мимо талибов, но они "начали стрелять прямо мне в ногу и сказали, чтобы я возвращалась, или они меня застрелят". Ее муж умолял талибов отпустить его жену без него, но она отказалась, заявив, что беременна.

"Моему ребенку понадобится отец, а мне понадобится муж", – сказала девушка, добавив, что знала, что, покинув Афганистан, она никогда не вернется.

Также Насрия добавили, что несмотря на то, что Госдепартамент США сказал ей, что найдут способ вывезти ее из страны, она сказала, что теряет надежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины афганского происхождения обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их из Кабула (Афганистан).