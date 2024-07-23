Над Капитолием приспустили флаг США: известна причина. Фото

Над Капитолием (США) приспустили государственные флаги. Впрочем, это вряд ли связано со смертью президента Джо Байдена, слухи о котором сегодня были распространены в СМИ.

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Фото приспущенных флагов публикуют американские паблики. Скорее всего, эта церемония связана со смертью одного из членов Конгресса. По одним данным это сенатор от Техаса Шейлы Джексон Ли, скончавшейся 19 июля. Впрочем, некоторые СМИ распространяют другую информацию.

"Сейчас флаг над Капитолием США приспущен в память о покойном члене Конгресса США, представителе Техаса Рональда Хенниса", – говорится в сообщениях некоторых СМИ.

Отмечается, что президент США Джо Байден распорядился опустить флаги на всех федеральных домах в честь его службы и вклада в государство. Впрочем, официальных сообщений об этом пока нет.

Ранее президент США Джо Байден передал полномочия поддержки Украины Минфину и Госдепу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден поправляется от COVID-19. Симптомы болезни почти исчезли.

18 июля у президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19, что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие, которое призвано заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Положительный тест у него диагностировали, когда он должен выступить на конференции в Лас-Вегасе. Глава Белого дома сразу на время самоизолировался в своей резиденции в Делавере.

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