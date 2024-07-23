Симптомы почти исчезли: врач Байдена рассказал о состоянии его здоровья

Президент США Джо Байден выздоравливает от COVID-19. Симптомы болезни почти исчезли.

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Об этом рассказал врач президента США Кевин О'Коннор. Его сообщение распространено в отчете Белого дома.

"Сегодня утром президент Байден принял десятую дозу препарата Paxlovid. Его симптомы почти полностью исчезли", – говорится в отчете.

При этом отмечается, что пульс, АД, частота дыхания и температура у Байдена находятся в норме. Кроме того, у главы Белого дома фиксируются "отличные показатели" по насыщению крови кислородом, легкие чистые.

"Президент продолжает выполнять все свои обязанности", – отмечается в документе.

Напомним, что в субботу, 20 июля, врачи рассказали о состоянии президента США Джо Байдена во время болезни COVID. Они сообщили о том, что он получил шестую дозу препарата Paxlovid.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент успокоил влияние своего возраста на способность четко мыслить. Политик сказал, что возраст придает ему только мудрости.

18 июля у президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19, что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие, которое призвано заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Положительный тест у него диагностировали, когда он должен выступить на конференции в Лас-Вегасе. Глава Белого дома сразу на время самоизолировался в своей резиденции в Делавере.

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