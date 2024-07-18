Байден заболел коронавирусом в 'решающий момент президентской кампании': в CNN рассказали о настроениях демократов

У президента США Джо Байдена диагностировали COVID-19, что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие, призванного заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей. Глава Белого дома некоторое время будет самоизолироваться в своей резиденции в Делавэре.

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Из-за положительного теста на коронавирус в Демократической партии возникла новая волна дискуссий о необходимости замены кандидата в президенты. Об этом сообщает CNN.

По словам его врача, у Байдена наблюдались легкие симптомы заболевания, и он уже получил первую дозу противовирусного препарата. В свою очередь сам президент заверил, что чувствует себя хорошо. Президент будет некоторое время самоизолироваться в своей резиденции в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Стоит отметить, что Байден заболел накануне предвыборного мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был выступить на ежегодной конференции UnidosUS.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием тем, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и только что у него был положительный тест на Covid", – сказала президент и генеральный директор UnidosUS Джанет Мургуиа присутствующим, вызвав громкие вздохи, после того как Байден опоздал на полтора часа на свое запланированное появление на сцене.

В связи с этим среди демократов возникли новые дискуссии о том, что Байдену пора прислушаться к призывам коллег и отказаться от своей попытки переизбраться. События происходят в решающий момент для кампании Байдена. По информации американских СМИ, лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он отказался от участия в президентской гонке. Но представитель Шумера сказал, что "сообщение является пустыми домыслами".

Однако в этом заявлении не было сказано трех важных слов, которые Шумер произносил каждый раз, когда его спрашивали, следует ли продолжать выдвижение кандидатуры Байдена: "Я с Джо". Частная встреча Шумера и Байдена, которая состоялась в пляжном домике президента в Рехобот-Бич рассматривается представителями Демократической партии как один из важнейших моментов предвыборной гонки.

Напомним, Демократическая партия США может досрочно выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты. Таким образом демократы хотят положить конец внутрипартийным разговорам о замене Байдена после неудачных дебатов.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена на дебатах со "спотыканиями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байдена и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

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