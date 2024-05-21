На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

Польский город Гнезно накрыла сильная гроза с аномальным градом. Улицы побелели ото льда, многие из них были затоплены.

Пока известно об одном пострадавшем в результате непогоды, сообщает TVN Meteo. Отмечается, что ливни затопили здания, в частности, больницу, школы и управление полиции. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши.

Пожарная служба к вечеру понедельника 20 мая получила 270 вызовов, связанных с последствиями урагана. К их ликвидации было привлечено более 30 пожарных бригад или около 150 пожарных. Также были направлены дополнительные пожарные подразделения из соседних уездов.

Как отметил младший бригадир Ярослав Лагуточкин из Гнезненской районной пожарной службы, наиболее затопленной в городе оказалась улица Под Тшемой Мостами. Там под водой оказались три автомобиля, в одном из них была заблокирована женщина. Спасателям удалось ее достать и доставить на берег на лодке.

Кроме того, в мэрии Гнезно сообщили, что "практически все учебные заведения столкнулись с подтоплением подвалов и нижних этажей", у некоторых протекает крыша.

Местные жители рассказывают, что такого ненастья никогда не видели.

"Вся гроза прошла через час. Начал падать дождь, а потом град. Все вместе. Ужас", – делятся горожане.

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, в Гнезно выпало 39 литров осадков на квадратный метр – месячная норма.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– По меньшей мере, 143 человека погибли из-за наводнения на юге Бразилии. Еще 131 человек считается пропавшим без вести.

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