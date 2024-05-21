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На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

Марина Погорилко
Мир
2 минуты
5,4 т.
На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

Польский город Гнезно накрыла сильная гроза с аномальным градом. Улицы побелели ото льда, многие из них были затоплены.

Пока известно об одном пострадавшем в результате непогоды, сообщает TVN Meteo. Отмечается, что ливни затопили здания, в частности, больницу, школы и управление полиции. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши.

Пожарная служба к вечеру понедельника 20 мая получила 270 вызовов, связанных с последствиями урагана. К их ликвидации было привлечено более 30 пожарных бригад или около 150 пожарных. Также были направлены дополнительные пожарные подразделения из соседних уездов.

На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео
На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

Как отметил младший бригадир Ярослав Лагуточкин из Гнезненской районной пожарной службы, наиболее затопленной в городе оказалась улица Под Тшемой Мостами. Там под водой оказались три автомобиля, в одном из них была заблокирована женщина. Спасателям удалось ее достать и доставить на берег на лодке.

На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

Кроме того, в мэрии Гнезно сообщили, что "практически все учебные заведения столкнулись с подтоплением подвалов и нижних этажей", у некоторых протекает крыша.

Местные жители рассказывают, что такого ненастья никогда не видели.

"Вся гроза прошла через час. Начал падать дождь, а потом град. Все вместе. Ужас", – делятся горожане.

На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео
На улицах появились ледовые реки: в Польше пронеслась сильная буря с градом. Фото и видео

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, в Гнезно выпало 39 литров осадков на квадратный метр – месячная норма.

Как сообщал OBOZ.UA:

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