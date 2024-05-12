В Бразилии число погибших в результате наводнения возросло до 143: правительство объявило о чрезвычайных расходах

По меньшей мере 143 человека погибли из-за наводнения на юге Бразилии. Еще 131 человек считается пропавшим без вести.

Об этом говорится в заявлении федерального правительства Бразилии. Отмечается, что было объявлено о выделении около 12,1 миллиарда реалов (2,34 миллиарда долларов) на чрезвычайные затраты для преодоления кризиса, приведшего к перемещению более 538 000 человек в штате с населением примерно 10,9 миллиона.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что штат отстроит разрушенное.

"Мы знаем, что не все можно восстановить, матери теряли своих детей, а дети теряли своих матерей", – сказал Лула в социальной сети X в заявлении ко Дню матери.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что его администрация контактирует с правительством Бразилии для оказания помощи.

"Наши мысли и молитвы с людьми, которые пострадали от этой трагедии. С первыми реагирующими спасая людей и оказывая им медицинскую помощь", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, юг Бразилии уже почти более двух недель страдает сильными ливнями. Непогода бурлила в 77 муниципалитетах по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул. Ситуация усугубилась разрушением плотины на ГЭС, из-за чего в долине реки Такуар под воду ушли целые города.

В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, озеро Гуайба вышло из берегов, затопив улицы. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный срок.

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