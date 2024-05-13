В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 28 человек: что известно

В провинции Западная Суматра в Индонезии сильные дожди повлекли за собой наводнения и оползни. В результате природных катаклизмов погибли по меньшей мере 28 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

О последствиях непогоды сообщило издание Reuters. Наводнение, продолжающееся с ночи субботы, принесло грязь в провинцию Танах-Датар, что повлияло на пять подрайонов. К расчистке дорог привлекли тяжелую технику.

"Погибли 28 человек, и мы все еще ищем четырех пропавших без вести", – рассказал руководитель спасательной команды провинции Абдул Малик. Также, по последним данным, стихия повредила 84 жилых дома и 16 мостов.

Напомним, масштабное наводнение также произошло в Индонезии в марте 2024 года. Там погиб не менее 21 человек, еще более 80 тысяч человек были эвакуированы. Массы грязи, камней и вырванных с корнями деревьев сходили с гор и прорывались через деревни. Более 20 000 домов были затоплены до самой крыши.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Бразилии по меньшей мере 143 человека погибли из-за наводнения. Еще 131 человек считается пропавшим без вести. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что штат отстроит разрушенное.

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