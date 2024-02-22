На трассе возле Иерусалима произошла стрельба: один человек погиб, 11 ранены. Фото и видео

В Израиле на трассе возле Иерусалима трое вооруженных палестинцев открывают огонь по израильтянам, застрявшим в пробке на контрольно-пропускном пункте между Маале-Адумимом и столицей. В результате погиб один человек, еще 11 человек получили ранения, среди них беременная женщина.

Об этом сообщает The Times of Israel. Двое нападавших были убиты.

Как сообщили медики, во время стрельбы был убит 20-летний мужчина. Служба скорой предоставила медицинскую помощь 12 людям. Среди пострадавших есть беременная женщина в возрасте 23 лет, которая находится в тяжелом состоянии, и четверо других лиц в средне тяжелом состоянии, включая женщину в возрасте 30 лет, мужчину в возрасте 23 года, мужчину в возрасте 51 год и женщину в возрасте 52 года. Состояние беременной женщины сейчас стабильное, и ничего не угрожает ее жизни.

Двое нападавших были застрелены силами безопасности и вооруженными гражданами на месте происшествия. По словам представителей правоохранительных органов, третий нападающий сначала скрылся, а позже был "нейтрализован" во время обыска полицией в этом районе. О его состоянии не сообщается.

На изображениях, опубликованных полицией, можно увидеть, что террористы были вооружены автоматами, самодельными пистолетами-пулеметами и гранатой.

Агентство безопасности Shin Bet идентифицировало палестинцев, один из них ранее был арестован за нелегальный въезд в Израиль.

Свидетели происшествия рассказали, что террористы пробегали вдоль очереди стоящих в пробке автомобилей, открывая огонь по машинам.

На видео, снятом пассажиром автобуса, который ожидал в пробке, видно, как люди в панике бросают свои автомобили и бегут по дороге, пытаясь избежать выстрелов.

Этот теракт произошел на фоне конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, включая боевые действия в Рафахе.

Ранее издание WSJ сообщало, что военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля за границей между сектором Газа и Египтом. В ходе операции ЦАХАЛ возьмет под контроль пограничный пункт "Рафал". Ранее в ООН опубликовали заявление по случаю 100 дней, как террористы ХАМАСа напали на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек были убиты, а еще около 250 человек террористы захватили в заложники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!