Израиль будет вести войну до абсолютной победы над ХАМАС, включая боевые действия в Рафахе, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал ожидаемую израильскую операцию в Рафахе. Он также рассказал о том, были ли планы ЦАХАЛ войти в город на юге Газы в начале наземного наступления, и если да, то почему это был шаг не сделан тогда.

Об этом пишет Times of Israel. По его словам, способность ЦАХАЛа войти в Рафах и эвакуировать гражданское население была "доказана реалистичностью" ее операции в секторе Газа.

"Я не намерен вмешиваться в наши планы. ЦАХАЛ может войти в любой город в секторе Газа, в том числе и в Рафах", – сказал премьер, добавляя, что значительное количество палестинцев, нашедших убежище в Газе, не должно стать помехой.

Нетаньяху заявил, что "в конце концов есть много места к северу от Рафаха" для эвакуации более миллиона скрывающихся там гражданских лиц.

"Я дал ЦАХАЛу команду сделать это упорядоченно", – добавляет премьер-министр

Он говорит, что все западные партнеры стремятся заключить соглашение об освобождении заложников.

"Я тоже этого хочу и было бы прекрасно, если этого удастся достичь", – отмечает Нетаньяху, добавляя, что новое соглашение с ХАМАСом "не выглядит реалистичным", учитывая требования террористов.

"Однако даже если мы достигнем соглашения, ЦАХАЛ войдет в Рафах. Полной победе нет альтернативы. И нет способа добиться тотальной победы, не уничтожив в Рафахе батальоны террористов, что мы непременно и сделаем", – отмечает израильский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие месяцы для Израиля есть "экстраординарная возможность" нормализовать отношения со своими арабскими соседями. По словам госсекретаря у

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил во вторник, что королевство могло бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

Издание WSJ сообщило, что военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля за границей между сектором Газа и Египтом. Ранее в ООН опубликовали заявление по случаю 100 дней, как террористы ХАМАСа напали на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек, в основном израильтяне, были убиты, а еще около 250 человек нападавшие захватили в заложники.

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