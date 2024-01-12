В ООН обнародовали заявление по случаю 100 дней нападения ХАМАС на Израиль: в Иерусалиме его раскритиковали

В пятницу, 12 января, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовали заявление по случаю 100 дней с нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек, в основном израильтяне, были убиты, а еще около 250 человек нападавшие взяли в заложники.

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В заявлении, опубликованном на официальном сайте Управления, также говорилось о "масштабном и разрушительном военном ответе" Израиля на террор. В ООН акцентировали на убийствах женщин и детей, а также на разрушение гражданской инфраструктуры в секторе Газа.

"Что касается ведения военных действий, мы неоднократно отмечали, что Израиль постоянно не придерживается фундаментальных принципов международного гуманитарного права: различия, пропорциональности и мер предосторожности при осуществлении атак", – отметили там.

Израиль также обвинили в задержании, пытках, жестоком обращении и насильственном исчезновении палестинцев в Газе, напомнив, что нарушение международного гуманитарного права чревато привлечением к ответственности за военные преступления.

В организации призвали к прекращению огня, однако не упомянули об освобождении заложников (около 136 человек), которых продолжает удерживать ХАМАС.

"Как неоднократно призвал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, должно быть немедленное прекращение огня – из соображений прав человека и гуманитарных соображений. Прекращение огня необходимо, чтобы положить конец ужасным страданиям и жертвам, а также обеспечить быструю и эффективную доставку гуманитарной помощи населению, которое сталкивается с ужасными уровнями голода и болезней. Это как никогда актуально", – говорится в заявлении.

Это заявление Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека вызвало реакцию со стороны представительства Израиля в Женеве. Там отметили, что в ООН не сделали ни одного упоминания о остающихся в секторе Газа заложниках и о террористических действиях ХАМАС.

"Это не вооруженные группы, это геноцидные, убийственные террористические группы. Никакого упоминания об использовании ХАМАСом живых щитов и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении представительства.

В Израиле отметили, что такой призыв к прекращению огня без требований освобождения заложников и разоружения ХАМАС является призывом к победе терроризма.

"Безнаказанности террористов необходимо положить конец", – резюмировали в Иерусалиме.

Как сообщал OBOZ.UA, террористическая группировка ХАМАС пригрозила казнить заложников, которых они удерживают после нападения на Израиль 7 октября, если Иерусалим не выполнит их условия. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что пленники террористов могут "не вернутся живыми к своим семьям".

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