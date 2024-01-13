Израиль планирует военную операцию взятия под контроль границы Сектора Газа и Египтом – WSJ

Военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. Об этом уже известили египетские власти.

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Об этом сообщает WSJ, ссылаясь на источники в ЦАХАЛ. В то же время издание подчеркивает, что израильские власти пока не согласовали проведение такой операции.

По новому плану Израиль хочет разместить войска вдоль Филадельфийского коридора, разделяющего Египет и Газу (на карте ниже). Во время операции ЦАХАЛ возьмет под контроль пограничный пункт Рафал.

Сроки операции будут зависеть от переговоров с правительством Египта, которое сейчас работает над заключением нового соглашения о заложниках между Израилем и ХАМАСом.

Ранее Египет отказался от совместного патрулирования израильскими войсками египетской стороны границы. Власти страны заявили, что работают над установлением барьеров и усилением наблюдения в этом районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующие на юге анклава военнослужащие Армии обороны Израиля нашли тоннель, который использовали террористы ХАМАС. Они содержали в нем заложников.

Также стало известно, что службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины из сектора Газа. Наше государство получило отказ из-за "определенных вопросов безопасности".

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