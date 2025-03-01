На территории Румынии после ночной атаки на Украину обнаружили остатки российского дрона. Фото

В субботу, 1 марта, стало известно о том, что в Румынии снова обнаружили остатки российского дрона. Его нашли в 500 метрах от границы, в зоне, где нет никакой инфраструктуры.

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Об этом сообщают местные СМИ. Они ссылаются на информацию своих источников в Минобороны Румынии.

"В пятницу 28 февраля Минобороны Румынии получило уведомление о том, что в районе города Галац, который находится рядом с украинской Рени и южными границами Молдовы, обнаружили фрагменты, похожие на обломки БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки обнаружили в ненаселенном месте примерно в 500 метрах от границы с Молдовой. Поэтому, к счастью, никто не пострадал.

По результатам проведённых следователями экспертиз выяснилось, что осколки попали от беспилотного летательного аппарата российского производства.

"На основании проведенных экспертных и аналитических процедур было установлено наличие на борту самолета активной боеголовки, подлежащей контролируемому подрыву на месте, чтобы устранить любую опасность для местного населения, операция продолжается на момент отправки пресс-релиза", – сообщили СМИ.

В связи с этим сотрудники МВД приняли все меры защиты, которых требует такая ситуация, установив соответствующий периметр безопасности, разграничив зону поражения и установив точки ограниченного доступа, чтобы не допустить доступ посторонних лиц в соответствующие зоны.

"Эти меры будут сохранены до завершения оценки и специализированного вмешательства", – сообщили власти.

Чиновники добавили, что полиция и жандармы усилят патрулирование в этом районе, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, и предупредили население не приближаться к пострадавшему району, пока риск не будет устранен.

Напомним, что Россия в ночь на 1 марта устроила новую воздушную атаку на Украину: на украинские города и села враг направил 154 беспилотника. Силы ПВО сбили 103 российских дрона в 12 областях нашего государства

Напомним, что в среду, 26 февраля, румынский Сенат принял важные законы. В частности, теперь военные страны могут сбивать "Шахеды", которые будут нарушать ее границу. Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства поддержали 78 сенаторов. 11 проголосовали "против", еще 2 воздержались.

В канун Нового года, 25 декабря, российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Румынии и Молдовы, после чего упала в поле.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно, 13 февраля, в Румынии обнаружили обломки двух дронов-камикадзе "Шахед" (русский вариант названия этого БПЛА "Герань"), которые сдетонировали при ударе о землю. В министерстве национальной обороны страны заявили, что эти БПЛА войска РФ использовали для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

В ночь на 17 января во время российской атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу на севере уезда Тульча, граничащего с Одесщиной. Румынская армия поднимала в воздух истребители для "мониторинга ситуации".

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