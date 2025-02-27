Румыния будет сбивать "Шахеды", которые будут нарушать ее границу: Сенат принял закон

В среду, 26 февраля, румынский Сенат принял важные законы. В частности, теперь военные страны могут сбивать "Шахеды", которые будут нарушать ее границу.

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Об этом сообщили румынские СМИ. Еще один законопроект касается разрешения проводить военные операции на территории страны в мирное время.

Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства поддержали 78 сенаторов. 11 проголосовали "против", еще 2 воздержались.

Инициированный правительством Румынии документ предусматривает, что беспилотник, незаконно пересекающий границу и совершающий несанкционированный полет, может быть обезврежен или даже уничтожен.

Кроме того, согласно нормативному акту, определенные структуры румынской армии, в зависимости от оперативных потребностей, смогут передаваться на определенные периоды времени под разный уровень полномочий в отношениях с командующим иностранными вооруженными силами, управляющим военной операцией на территории государства.

"Законопроект, разрешающий проведение военных операций на территории Румынии без объявления чрезвычайного положения, получил 80 голосов "за", 12 – "против", 2 сенатора воздержались", – говорится в сообщении.

"Укрепляем оборону Румынии! Первый закон регулирует сбивание несанкционированных беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны. Второй закон позволяет румынской армии более эффективно сотрудничать с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях мирного времени", - написал в Facebook Мирча Абрудян.

Инициативу разработало Министерство обороны Румынии из-за существующего законодательного пробела по использованию вооруженных сил.

Следует отметить, что ранее румынская армия не могла сбивать дроны или ракеты, нарушающие воздушное пространство, если в стране не было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, что 20 февраля в Румынии одобрили законопроект, который позволит сбивать российские дроны или незаконно проникающие в воздушное пространство страны ракеты. Документ расширяет и регулирует меры контроля над использованием национального воздушного пространства.

В канун Нового года, 25 декабря, российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Румынии и Молдовы, после чего упала в поле.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно, 13 февраля, в Румынии обнаружили обломки двух дронов-камикадзе "Шахед" (русский вариант названия этого БПЛА "Герань"), которые сдетонировали при ударе о землю. В министерстве национальной обороны страны заявили, что эти БПЛА войска РФ использовали для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

В ночь на 17 января во время российской атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу на севере уезда Тульча, граничащего с Одесщиной. Румынская армия поднимала в воздух истребители для "мониторинга ситуации".

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