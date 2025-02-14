На территории Румынии обнаружили обломки двух российских 'Шахедов': взорвались при ударах о землю

В Румынии 13 февраля нашли обломки двух дронов-камикадзе "Шахед" (российский вариант названия – "Герань"), которые сдетонировали, врезавшись в землю. В Министерстве национальной обороны страны заявили, что эти БПЛА войска РФ использовали для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Видео дня

Пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что беспилотники имели боевую часть, начиненную взрывчаткой. Фрагменты дронов обнаружили вблизи румынско-украинской границы.

Один из них упал примерно в километре от Дуная, недалеко от границы. Осколки нашли примерно в 5 км к западу от украинского города Рени.

Второе место падения на территории Румынии также расположено близко к границе, в 500 м от берега реки и на расстоянии около 5 км к югу от Рени.

"Оба места находятся за пределами населенных пунктов, и никакие элементы инфраструктуры на территории страны не пострадали", – заявили в МО Румынии.

Группа следователей собрала вещественные доказательства. В ведомстве отметили, что ВС РФ в ночь на 13 февраля "в серьезном противоречии с нормами международного права осуществили новую атаку на украинские гражданские и инфраструктурные объекты вблизи границы с Румынией".

Во время этого обстрела для контроля воздушного пространства с 86-й авиабазы "Борча" и 57-й авиабазы ​​"Михаил Когэлничану" вылетели два F-16 румынских ВВС, а затем два Eurofighter испанских ВВС, входящие в состав боевой службы воздушной полиции. В 01:10 в двух округах был объявлен отбой воздушной тревоги, после чего военные самолеты совершили посадку.

Силы Министерства национальной обороны продолжат свои миссии по мониторингу воздушного пространства и в приграничных районов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Ночью 13 февраля российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью в очередной раз стала припортовая инфраструктура на юге региона. Зафиксированы разрушения, ранения получила женщина.

– Утром в четверг обломки БПЛА также обнаружили на территории Молдовы. Один беспилотник упал на сельскохозяйственном поле вблизи села Чумай Тараклийского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километра от Чадыр-Лунги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!