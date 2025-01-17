Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Украину: один из БПЛА мог упасть на румынском берегу

Во время российской атаки на Украину в ночь на 17 января в Румынии объявляли воздушную тревогу на севере уезда Тульча, граничащего с Одесщиной. Румынская армия поднимала в воздух истребители.

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Также появилась информация, что один из российских дронов мог упасть на румынском побережье. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24.

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии около 01:46 ночи 17 января известила жителей населенных пунктов северной части уезда Тульча о возможности падения некоторых предметов на территории страны. Об отбое угрозы людям сообщили в 03:30. Это происходило впервые с начала 2025 года – в разгар российской атаки на Украину, в частности, Одесщину, которые могли наблюдать жители румынского пограничья на украинском берегу Дуная.

В Министерстве обороны страны рассказали, что поднимали в небо два истребителя F-16 для "мониторинга ситуации".

"17 января российские войска возобновили серию атак беспилотников на гражданские объекты и портовую инфраструктуру в Украине вблизи границы с Румынией в уезде Тульча. Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны сигнализировали о нарушении воздушного пространства Румынии. Из-за этого, начиная с 1:35 ночи, два самолета F-16 ВВС Румынии в составе боевой службы воздушной полиции вылетели с 86 авиабазы в Борче для мониторинга воздушной обстановки. Самолеты вернулись на базу около 3:48 ночи", – говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что обнаружены следы возможного удара в результате падения беспилотника.

"Группы Министерства национальной обороны провели исследования на месте и обнаружили за пределами населенного пункта Плауру вблизи границы следы возможного удара беспилотника", – говорится в сообщении.

Территорию с опасной находкой оцепили, группы с участием представителей министерства обороны собирают доказательства для последующего расследования.

В МО Румынии заявили, что румынские военные продолжат мониторинг воздушного пространства и поисковые мероприятия в районах, где могут возникнуть риски в результате российских атак.

В Министерстве обороны также заверили, что ведомство "информировало и информирует союзные структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь в постоянном контакте с ними".

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против некоторых объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", – подчеркнули в румынском оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 января Россия запустила по Украине "Искандеры" и полсотни дронов: уничтожено 33 БПЛА, есть повреждения из-за попадания и обломки.

В частности, целью врага в эту ночь была припортовая инфраструктура в Одесской области.

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