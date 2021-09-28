На острове Крит произошло новое землетрясение: первые подробности

Греческий остров Крит 28 сентября всколыхнуло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,3. Стихия повлекла за собой разрушения, в результате которых погиб один человек и десятки пострадали.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:48 по времени UTC (07:48 по Киеву). Об этом сообщает Greek City Times (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным Европейского сейсмологического центра (ESMC), эпицентр землетрясения находился в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион (или 18 км к юго-востоку от столицы Крита – города Ираклион). Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Стихия разрушила дома и церкви, также обрушились скалы возле четвертого по величине города страны. На утро 28 сентября была подтверждена одна смерть, еще 20 человек получили ранения.

По словам ученых, предыдущее и это землетрясения на Крите произошли после необычной сейсмической активности, которая продолжалась в течение последних четырех месяцев.

"Землетрясениям предшествовала непрерывная сейсмическая активность, которая началась около четырех месяцев назад. Сперва она привела к подземным толчкам силой 4,7 балла в начале лета, которые повредили многие здания, теперь к этим", – процитировал портал ekathimerini.com слова профессора геофизики Афинского университета Катимерини Валлианатоса.

Напомним: 27 сентября на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 2 км и проходил в 78 километрах к югу от города Ираклион.

В населенных пунктах тряслись стены домов, а напуганные жители выбегали на улицу. Больше всего пострадали Аркалохори, Агиес Параскиес и Патсидеро. Несколько человек оказались под завалами, один погиб.

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