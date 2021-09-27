На острове Крит произошло мощное землетрясение: тряслись стены домов. Фото и видео

В понедельник, 27 сентября, на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толков находился на глубине 2 км, очаг находился в 78 километрах к югу от города Ираклион.

Как пишет Аtexnos, из-за землетрясения тряслись стены домов, а люди в страхе выбегали наружу. Предварительно больше всего пострадали Аркалохори, Агиес Параскиес и Патсидеро.

Предварительно сообщается, что один человек погиб, еще несколько находятся под завалами. Также в результате землетрясения повреждены здания, были обрушены фасады. Значительные разрушения получила церковь Агия Фотини в Руссохории.

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Кроме того, из-за камнепада на дороге Профитис - Илиас был поврежден автомобиль, несколько человек были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.