В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

В ночь на 16 сентября в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентром подземных толков стал уезд Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань.

В результате происшествия погибли минимум два человека, трое были травмированы, сообщает Синьхуа. Все жертвы землетрясения проживали в поселке Фуцзи. Эпицентр находился примерно в 200 километрах к юго-востоку от Чэнду, столицы провинции.

По данным Reuters, погибли, по меньшей мере, три человека, десятки человек получили легкие ранения. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что 60 человек получили ранения, а 35 домов разрушились.

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Китайский центр сейсмологических сетей сообщил точные координаты эпицентра землетрясения: 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр находился на глубине 10 км.

Для ликвидации последствий землетрясения местные власти применили механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации 2-го уровня.

Добавим, что западные региона Китая регулярно подвергаются землетрясениям. В результате землетрясения магнитудой 7,9 в мае 2008 года в провинции Сычуань погибло около 90 тысяч человек, многие из которых оказались в разрушенных школах и других плохо построенных зданиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября на Закарпатье около села Брестов Мукачевского района произошло землетрясение.