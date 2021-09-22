У побережья Австралии произошло мощное землетрясение: есть разрушения, людей эвакуировали. Фото

Недалеко от юго-восточного побережья Австралии 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно стало одним из крупнейших в восточной части страны, спровоцировало разрушение инфраструктуры в нескольких городах.

Данных о пострадавших, а также угрозе цунами не поступало. Но специалисты предположили, что стихия еще может наделать беды, сообщает ABC News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первые подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 09:15 среды по местному времени (02:15 по Киеву) в 127 километрах к северо-востоку от Мельбурна и 37 км – южнее популярного горнолыжного курорта Маунт Буллер.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Вслед за ним последовало еще несколько – магнитудой 5,5 в 09:40, силой в 4 балла по шкале Рихтера в 09:55 и 3,1 – в 10:15.

В общем подземные толчки всколыхнули штат Виктория (особенно район Мельбурна), юг Нового Южного Уэльса, частично Сидней, Канберру, Аделаиду и Лонсестон.

Исполняющий обязанности премьер-министра Джеймс Мерлино отметил, что в городах были повреждены здания, а информации о пострадавших людях нет.

По его словам, поступило около 46 сообщений о незначительных повреждениях зданий по всему штату Виктория, в том числе в пригородах Мельбурна. Большинство перебоев в подаче электроэнергии было решено.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступавший из США, заявил, что землетрясение было "очень тревожным", и федеральное правительство готово поддержать жителей, как того требуют меры реагирования.

В регионе начали эвакуацию людей, поскольку сейсмологи предупредили, что в ближайшие недели и месяцы там может произойти еще больше толчков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 сентября мощное землетрясение всколыхнуло Китай, его магнитуда составила 6,0. Эпицентр подземных толчков пришелся на уезд Лусянь, что в городе Лучжоу. Стихия унесла жизни трех человек, еще несколько пострадали.