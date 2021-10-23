На Канарах произошло новое землетрясение, часть вулкана на Ла-Пальме обрушилась. Видео

На испанском острове Ла-Пальма (Канарские острова) в субботу, 23 октября, произошло мощное землетрясение, специалисты оценили его магнитуду в 4,9. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев.

Из-за него частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове, сообщает El Pais (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, после землетрясения лава стала выходить на поверхность интенсивнее.

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Научный комитет Специального плана защиты от вулканических рисков Канарских островов (Pevolca) подтвердил это обстоятельство. Его представитель Мигель Анхель Моркуенде отметил, что очаг землетрясения находится на северо-западе, в 144 км западнее Ла Лагуны. Его очаг – на глубине 38 км.

Ближайший к эпицентру населенный пункт (14 км) – Лос Ланос де Арижане. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

За последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч землетрясений, сейсмическая активность началась за две недели до начала извержения. За 23 октября зафикстровали несколько десятков подземных толчков. Из них более десяти магнитудой выше 3.

Как писал OBOZREVATEL:

извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма началось 19 сентября. Были эвакуированы тысячи местных жителей, вулкан разрушил более тысячи домов.