На известном курорте в Турции бушует лесной пожар: эвакуировали 3,5 тысяч человек. Видео

По состоянию на субботу, 17 августа, спасатели уже третий день боролись с сильным лесным пожаром в турецком городе Измир – курорте на побережье Эгейского моря. Всего в этой и еще четырех турецких провинциях из-за пожаров эвакуировали 3583 человека.

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Во всех них 69 очагов возгорания взяты под контроль, шесть остаются активными. Об этом сообщает Barron's со ссылкой на AFP.

Пожар в Измире начался в четверг и быстро распространился на жилые районы, этому поспособствовали порывы ветра со скоростью 50 километров в час.

В министерстве здравоохранения Турции сообщили, что огонь повредил 16 зданий, из-за него пострадали 78 человек, 29 из них были госпитализированы.

В огне погибли дикие животные, кошки и собаки, но о человеческих жертвах пока не сообщается.

Тушение пожаров в Турции ведется с воздуха и суши, задействованы десятки единиц авиации, сотни единиц наземной техники и более 4700 человек персонала.

В Измире работают два самолета и одиннадцать вертолетов. Жителям города не стоит беспокоиться, говорит министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли.

В настоящее время в этом районе пострадало около 1600 гектаров леса.

В прошлом месяце в пяти провинциях Турции, в частности, в Анталии, Ялове, Газиантепе, Кахраманмараше и Измире также бушевали лесные пожары. Борьба с огнем производилась с воздуха и земли. Среди местных жителей проводилась эвакуация.

Как сообщал OBOZ.UA, в Греции бушуют масштабные лесные пожары, шквальный ветер распространяет огонь со стремительной скоростью. В понедельник, 12 августа пожар подобрался к столице страны Афинам.

К сожалению, пожары в Греции уже привели к человеческим жертвам. В результате крупнейшего лесного пожара в этом году вблизи Афин погибла женщина.

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