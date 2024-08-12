Грецию накрыли масштабные пожары: огонь поднимался до 25 метров, эвакуированы города возле Афин. Фото и видео

В Греции бушуют масштабные лесные пожары, шквальный ветер распространяет огонь со стремительной скоростью. В понедельник, 12 августа пожар подобрался в столицу страны Афин.

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Об этом сообщил The Telegraph. Отмечается, что из-за масштабов пожаров уже пришлось эвакуировать по меньшей мере 13 городов и сел.

В понедельник власти приказали покинуть место жительства еще по меньшей мере пяти общинам, расположенным к северо-востоку от Афин после того, как восемь соседних сел эвакуировали на выходных.

Местные каналы сообщают, что стена пламени протяженностью более 30 км, высота которой кое-где достигала до 25 метров, движется в столицу.

Ситуация усугубляется из-за сильного ветра. Афины затянуло облаком дыма, затмившим небо.

Пожарная служба сообщила, что 700 пожарных при поддержке волонтеров, 190 пожарных машин, 33 гидробомбардировщиков, 17 самолетов и 15 вертолетов более 20 часов ведут отчаянную борьбу с огнем.

Однако, к утру понедельника из-за шквального ветра огонь распространился и пылало уже в нескольких местах, включая деревню Грамматико, древний город Марафон, приморский муниципалитет Неа Макри и гору Пентели к северу от Афин.

"Несмотря на упорную борьбу и сверхчеловеческие усилия, предпринятые ночью, огонь распространяется очень быстро и уже достиг горы Пентели", — сообщил представитель пожарной бригады.

На рассвете были эвакуированы детская больница и военное медицинское учреждение возле Пентели, также сказали перебраться в безопасное место жителям двух монастырей и детского дома в этом районе.

В воскресенье были эвакуированы также жители исторического города Марафон. в понедельник огонь испепелил город, оставив на стенах кирпичных домов огромные черные пятна, на многих постройках сгорели крыши.

Метеорологи предупредили о "очень сложной неделе" для Греции. Власти объявили повышенную пожарную тревогу до четверга.

"Половина Греции будет в красной зоне", – заявил министр по вопросам климатических кризисов и гражданской обороны Вассилис Кикилиас.

Ожидается, что температура в ближайшие дни достигнет 40 градусов по Цельсию.

После самой теплой зимы в истории и длительных периодов отсутствия осадков в Греции это лето станет самым жарким за всю историю наблюдений, говорят метеорологи.

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